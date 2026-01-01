به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در نشست خبری فصل نخست رویداد روایت‌ محور «انرژینو» با عنوان «رویش» گفت: با برنامه‌ ریزی انجام شده امیدوار هستم سال آینده یا قطعی برق نداشته باشیم یا کمتر داشته باشیم و تلاش می‌ کنیم تا این خلأ را پر کنیم.

غلامحسین مظفری افزود: در بحث انرژی‌ های خورشیدی و بادی در خراسان زیرساخت‌ ها فراهم شده و ما به هر میزان بتوانیم برق تولید کنیم، سعی می‌ کنیم علاوه بر نیاز استان به سایر استان‌ های کشور هم منتقل کنیم.

وی در خصوص سهم خراسان رضوی از تولید انرژی پاک افزود: ۳۰۰۰ مگاوات سهمیه ما در سه سال آینده است، امسال ۴۰۰ مگاوات، سال ۱۴۰۵، ۶۵۰ مگاوات و بقیه در سال ۱۴۰۶ باید تامین شود و امیدواریم سهم ما در انتهای برنامه بیشتر از سهم استان شود.

استاندار خراسان رضوی افزود: همه تلاش ما این است که مقدمات را فراهم کنیم تا سال آینده قطعی برق نداشته باشیم. من به شدت در این موضوع حساس و نگران هستم. ما باید شرایط را برای توسعه واحدهای صنعتی فراهم کنیم.

مظفری در خصوص اولویت قطع برق برای صنعت یا مصارف خانگی افزود: در همه حوزه‌ ها قطع برق سخت است؛ اما همه تلاش ما در ستاد انرژی این است که فشار بر تولید و صنعت کمتر باشد؛ چرا که اثرات آن بر جامعه و مردم است. بنابراین بحث مدیریت مصرف بهینه مطرح است که همه بخش‌ ها را با هم ببینیم. در جلسات نیز لازم است همه نمایندگان بخش‌ها حضور داشته باشند تا با همفکری هم تصمیم بگیریم تا کمترین فشار را برتولید و صنعت داشته باشیم.

اکنون صنایع یک‌ روز درهفته دچار محدودیت می‌ شوند

علیرضا خدابنده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی نیز در خصوص میزان قطعی برق و گاز گفت: در فصل پاییز و زمستان مشکل ناترازی در سوخت گاز طبیعی باعث ایجاد محدودیت در تولید برق است و این محدودیت شامل همه بخش‌ های کشور نیست. خدابنده افزود: نیمه شمالی کشور درگیر محدودیت‌ های سوخت می‌ شوند و این محدودیت‌ ها در گاز مصرفی نیروگاه‌ ها اثر می‌ گذارند. با تمهیدات اتخاذشده در بحث پرکردن ذخایر نیروگاه‌ ها امسال از ۵ دی ماه وارد فصل ناترازی برق شدیم و صنایع یک‌ روز در هفته دچار محدودیت می‌ شوند

وی ادامه داد: صنایع انرژی ۵۰ درصد مصرفشان را روزانه باید کسر کنند و این شرایط تا بهمن وجود دارد و از اسفند این محدودیت رفع خواهد شد.

پیگیری تفاهم‌ نامه صنایع برای جلوگیری از خاموشی

جواد خدایی، مشاور عالی استاندار خراسان رضوی نیز اظهار کرد: تفاهم‌ نامه صنایع که اولین آن در چرمشهر انجام شد برای بقیه صنایع هم قابل پیگیری است تا از خاموشی خارج شوند، چناران تفاهم نامه امضا کرد و شرایط شهرستان‌ های دیگر هم به همین نسبت پیش می‌ رود.

خدایی افزود: با این روند صنایع تا مدت زمانی از خاموشی‌ ها معاف می‌ شوند و تا دو هفته آینده تفاهم نامه‌ های جدید صنایع اعلام می‌ شود.