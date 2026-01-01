پخش زنده
امروز: -
اسامی داوران چهار بازی معوقه از هفته شانزدهم لیگ دسته یک فوتبال مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران چهار بازی معوقه از هفته شانزدهم لیگ دسته یک فوتبال ایران به شرح زیر مشخص شد:
شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴
شناورسازی قشم - آریو اسلامشهر
داوران: امیر آرمند، مهدی اکبرزاده، حسین شیبانی، امید منفردیان ناظر: موسیالرضا ارغوانی
مس سونگون - مس شهربابک
داوران: رضا براتی، مصطفی بابایی، سلمان لرز سلیمانی، امیر معصومیفر ناظر: مهرداد ذهبی
سایپا تهران - نود ارومیه
داوران: هادی علینیافر، حمیدرضا افشون، امیرعلی اورسجی و محمدرضا دلاوری ناظر: محسن فریمانی
یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴
نفت و گاز گچساران - هوادار تهران
داوران: بهزاد بارانی، غلامرضا محمدی، یوسف قاسمی، امیرحمزه موسوی ناظر: براتعلی مولوی