به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران چهار بازی معوقه از هفته شانزدهم لیگ دسته یک فوتبال ایران به شرح زیر مشخص شد:

شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴

شناورسازی قشم - آریو اسلامشهر

داوران: امیر آرمند، مهدی اکبرزاده، حسین شیبانی، امید منفردیان ناظر: موسی‌الرضا ارغوانی

مس سونگون - مس شهربابک

داوران: رضا براتی، مصطفی بابایی، سلمان لرز سلیمانی، امیر معصومی‌فر ناظر: مهرداد ذهبی

سایپا تهران - نود ارومیه

داوران: هادی علی‌نیافر، حمیدرضا افشون، امیرعلی اورسجی و محمدرضا دلاوری ناظر: محسن فریمانی

یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴

نفت و گاز گچساران - هوادار تهران

داوران: بهزاد بارانی، غلامرضا محمدی، یوسف قاسمی، امیرحمزه موسوی ناظر: براتعلی مولوی