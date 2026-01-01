رئیس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان بیضا گفت: ۲۳۰ نفر از اهالی این شهرستان از خدمات درمانی رایگان در زمینه‌های پزشکی عمومی، دندانپزشکی و چشم پزشکی بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمدنبی خریدار افزود: در این کاروان، پزشکان داوطلب بسیج جامعه پزشکی با ارائه خدمات درمانی رایگان به شهروندان خدمات‌رسانی کردند.

رییس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان بیضا بیان کرد: در حاشیه این برنامه، خدماتی از قبیل سنجش فشارخون و ارائه مشاوره‌های درمانی صورت گرفت که با استقبال مردم رو‌به‌رو شد.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.