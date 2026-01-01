فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان از توقیف ۴۱ دستگاه خودرو و ۱۳ دستگاه موتور سیکلت به دلیل تخلف در این شهرستان خبر داد.

توقیف ۵۴ خودرو و موتورسیکلت به دلیل تخلف در لاهیجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ شریف رحیمی گفت: با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با رانندگان و راکبان متخلف در برخی خیابان‌های اصلی لاهیجان به ویژه حاشیه استخر و خیابان شهید بهشتی این شهر به مدت ۴۸ ساعت، ۱۳ دستگاه موتور سیکلت و ۴۱ دستگاه خودرو سواری با تخلف‌های مختلف توقیف شدند.

وی افزود: نداشتن و یا مخدوش بودن پلاک، حرکات نمایشی، ایجاد مزاحمت برای شهروندان و آلودگی صوتی علت‌های توقیف این وسایل نقلیه بود.

فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان با بیان اینکه اجرای چنین طرح‌هایی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت، گفت: پلیس با تمام توان برای برقراری نظم و امنیت اجتماعی تلاش کرده و با هرگونه ناهنجاری و تخلف در سطح جامعه برخورد قانونی خواهد کرد.