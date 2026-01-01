به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت: ماموران گشت کلانتری ۱۴ رحمت حین گشت زنی در سطح یکی از روستاهای سطح حوزه استحفاظی، به فردی که در حال سرقت قطعات دکل برق بود دستور ایست دادند.

سرهنگ حسین احمدی افزود: متهم با مشاهده ماموران انتظامی و با وجود صدور فرمان ایست و اخطار قصد فرار داشت که ماموران انتظامی با استفاده از قانون بکارگیری سلاح و تیراندازی هوایی او را دستگیر و در بازرسی از محل تعدادی قطعات مربوط به دکل برق را به همراه آچارآلات کشف کردند.

وی گفت: متهم دارای سابقه سرقت در مواجهه با ادله و مستندات تا کنون به ۳ مرحله سرقت قطعات دکل برق اعتراف کرده است و تحقیقات با توجه به تحت تعقیب بودن از سوی پلیس آگاهی برای کشف سایر سرقت های احتمالی دیگر ادامه دارد.