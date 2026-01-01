به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند، فرماندار ویژه آبادان و جمعی از مسئولان امروز با حضور در صدا وسیمای آبادان کسب عنوان پر مخاطب ترین رادیوی استانی رسانه ملی را موفقیتی برزگ برای مردم شهرستان و دست اندرکاران صدا و سیما دانستند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با تجلیل از تلاش های عوامل صدای شبکه آبادان گفت: اینکه رادیو آبادان در سطح ملی و سراسری برگزیده شده است نشان از قابلیت‌های ویژه کارکنان و عملکرد حرفه ای مجموعه صدا و سیمای آبادان است.

سید محمد مولوی تلاش صادقانه، جذابیت و خلاقیت را از جمله عوامل موثر در این موفقیت برشمرد .

او توانمندی‌ سردبیران، هنرمندان، دست اندرکاران و برنامه سازان این شبکه را الگویی شاخص دانست و تاکید کرد وظیفه همه دستگاه های اجرایی استان است که تلاش کنند شبکه آبادان در خوزستان گسترده‌تر دیده و شنیده شود تا مردم استان از صدای و سیمای آبادان بهره‌مند شوند.

مصطفی خانزادی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند نیز این افتخار آفرینی رسانه ملی در آبادان را مرهون برنامه ریزی دقیق و تلاش های شبانه روزی کارکنان بویژه مدیر کل صدا و سیمای آبادان دانست.

او خاطرنشان کرد: لازم است این موفقیت که در مقایسه با منابع و امکاناتی که مراکز و استان‌های دیگر بدست آمده بیش از پیش حمایت شود تا باز هم شاهد این چنین افتخار آفرینی های ملی در آبادان و خرمشهر باشیم.

فرماندار ویژه آبادان هم کسب این مقام را نویدبخش آن دانست که سرمایه‌های انسانی در دستگاه‌های اجرایی همچنان وجود دارد که باید به آنان بها و عرصه بیشتری داد تا از این ظرفیت های مغفول مانده بیشتر و بهتر استفاده کرد.

خسرو پیرهادی افزود: در نظام ارزشیابی مدیریت مهم است که افراد کارآمد را که برای مردم خدمت می کنند را تشویق و نیاز‌های آنان را برآورده کنیم. این موضوع در صدا و سیمای آبادان که با تولیدات خود انگیزه، شادابی و نشاط را بین جامعه ترویج می‌دهد اهمیت بیشتری دارد.

مدیر کل صدا و سیمای آبادان نیز تصریح کرد: با برنامه‌ریزی هایی که بر اساس توجه ویژه به دو اصل هویت محوری و عدالت گستری انجام شده است، تولید ویژه برنامه های متفاوت و متنوعی را در دستور کار قرار داده ایم تا این چنین موفقیت ها مستمر باشد.

بهروز رضایی خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه در شش ماه نخست امسال توانستیم رتبه پرمخاطب ترین رادیوی استانی را بین مراکز ۳۳ گانه رسانه ملی کسب کنیم، در سایر بخش ها از جمله سیما، فضای مجازی، موسیقی و خبر نیز شاهد افزایش و رضایتمندی مخاطبان بوده ایم.

جلال قربانی مدیر رادیو آبادان هم این موفقیت را آغازی برای مسیر رادیو آبادان دانست و افزود: در تلاشیم با برنامه‌ریزی دقیق و تقویت زیر ساخت ها در حوزه صدای مرکز آبادان زمینه را برای بیشتر دیده و شنیده شدن رادیو آبادان فراهم کنیم.