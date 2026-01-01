ما اصناف، اتحادیه‌ها و بازار اراک، با باور به نقش وحدت و همدلی ملی، هرگونه تهدید علیه حاکمیت، ثبات و منافع کشور را محکوم کرده و صیانت از یکپارچگی سرزمینی ایران اسلامی را وظیفه‌ای همگانی می‌دانیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ اصناف، اتحادیه‌ها و بازار شهرستان همچون گذشته، در کنار مردم و در چارچوب قوانین کشور، با تلاش در مسیر تولید، تجارت و خدمت‌رسانی، از آرامش اجتماعی، ثبات اقتصادی و پیشرفت ایران اسلامی حمایت خواهند کرد. وضمن تاکید بر وحدت در جامعه و لزوم تامین اقلام و نیازمندی‌های مردم عزیز اعتراض خود را نسبت به مشکلات اقتصادی و وضعیت معیشت مردم اعلام داشته و مواکدا صف خود را ازاغتشاشگران جدا مینماییم و پای بندی خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایران عزیز اعلام میداریم.

اتاق اصناف مرکز استان مرکزی و اتحادیه‌های صنفی