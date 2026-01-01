ثبت‌جهانی روستای مصر در خور و بیابانک می‌تواند، این منطقه را به یکی از مقاصد شاخص گردشگری کویری در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امروز در دومین روز از سفر استانی خود به اصفهان، با حضور در روستای گردشگری مصر، از ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و زیرساختی این مقصد کویری بازدید کرد و در گفت‌و‌گو با اهالی، فعالان محلی و گردشگران، روند تکمیل پرونده ثبت‌جهانی این روستا را به‌صورت میدانی بررسی کرد.

سیدرضا صالحی‌امیری با اشاره به جایگاه ممتاز روستای مصر در فرآیند ارزیابی‌های سازمان جهانی گردشگری افزود: روستای مصر امروز از میان بیش از ۱۰۰ روستای نامزد، به جمع گزینه‌های نهایی راه یافته و با کسب امتیاز قابل‌قبول، در آستانه تحقق ثبت‌جهانی قرار دارد؛ موضوعی که می‌تواند نقطه عطفی در آینده توسعه گردشگری منطقه باشد.

وی ثبت‌جهانی را نه یک عنوان نمادین، بلکه یک ابزار راهبردی برای توسعه پایدار دانست و افزود: تحقق ثبت‌جهانی، موجب ارتقای زنجیره ارزش گردشگری، افزایش اشتغال پایدار، تقویت سرمایه اجتماعی و بهبود معیشت ساکنان محلی خواهد شد و چهره اقتصادی و اجتماعی روستا را به‌طور بنیادین متحول می‌کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر رویکرد دولت در حمایت هدفمند از جوامع محلی افزود: تشکیل و تقویت تعاونی‌های محلی، تضمین‌کننده آن است که منافع گردشگری به‌صورت عادلانه و پایدار در میان ساکنان منطقه توزیع شود.

صالحی‌امیری با اشاره به الزامات فنی و اجرایی پرونده ثبت‌جهانی گفت: تکمیل زیرساخت‌های حداقلی، از جمله ایجاد سازه‌های سبک و سازگار با محیط‌زیست، ساماندهی واحد‌های بوم‌گردی، ثبت فعالیت‌ها در سامانه‌های رسمی، آموزش‌های محیط‌زیستی، تفکیک و مدیریت پسماند و ارتقای دسترسی ارتباطی، از مؤلفه‌های کلیدی موفقیت این پرونده است.

وی همچنین از تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده در سطح دولت، بستر قانونی واردات تجهیزات تخصصی گردشگری و هتل‌داری، از جمله خودرو‌های موردنیاز، فراهم شده و این تجهیزات با عوارض گمرکی صفر قابل تأمین است که نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری ایفا خواهد کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی نهادی تصریح کرد: زمان محدودی پیش‌رو داریم و لازم است با تشکیل جلسات تخصصی در سطح استان و با مشارکت استانداری، فرمانداری، دهیاری، دستگاه‌های خدمات‌رسان، منابع طبیعی و محیط‌زیست، تقسیم کار روشن و زمان‌بندی دقیق برای تحقق ثبت جهانی انجام شود.

صالحی‌امیری در پایان با تاکید بر اهمیت انسجام اجتماعی در مسیر توسعه گردشگری گفت: همدلی و هم‌جهتی جامعه محلی، شرط اصلی موفقیت است؛ ثبت‌جهانی روستای مصر می‌تواند این منطقه را به مقصدی معتبر برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کند و تصویر تازه‌ای از ظرفیت‌های کویری ایران به جهان ارائه دهد.