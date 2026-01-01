به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد: هموطنان گرامی؛ علی‌رغم بارش برف و نعمات الهی، به استحضار می‌رساند پدیده غالب در کلیه محور‌های ارتباطی، به‌ویژه در ارتفاعات و گردنه‌ها، «کولاک شدید و طوفانی» است که ماهیت آن کاملاً متفاوت و به‌مراتب خطرناک‌تر از بارش معمول برف می‌باشد.

کولاک فعلی با وزش باد‌های شدید، برف را به‌صورت ضربتی از ارتفاعات به داخل محور‌های مواصلاتی هدایت کرده و موجب کاهش شدید دید افقی، انباشت لحظه‌ای برف و اختلال جدی در تردد وسایل نقلیه شده است. این شرایط به‌گونه‌ای است که عملیات راهداری و بازگشایی محور‌ها را به‌شدت کند، محدود و در برخی ساعات عملاً غیرممکن می‌سازد.

تأکید می‌شود:در ساعات بروز کولاک، تنها راه حفظ ایمنی و جلوگیری از حوادث جبران‌ناپذیر، عدم تردد مطلق در این محور‌ها می‌باشد. از تمامی رانندگان و هموطنان عزیز اکیداً درخواست می‌شود از هرگونه سفر غیرضروری به محور‌های کوهستانی، ارتفاعات و گردنه‌ها جداً خودداری نمایند و اطلاعات لازم از شماره ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان اخذ گردد.

بدیهی است عدم توجه به این هشدارها، خطر انسداد مسیر، گرفتار شدن در کولاک، بروز حوادث رانندگی و به خطر افتادن جان سرنشینان را به دنبال خواهد داشت.