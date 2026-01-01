پخش زنده
فرمانده سپاه حضرت محمدرسولالله تهران بزرگ، رویداد «خیزش تا ثریا» را بستری برای پاسخ به نیازهای صنعت و عبور از مشکلات اقتصادی با تکیه بر توان علمی جوانان دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسن حسنزاده فرمانده سپاه حضرت محمدرسولالله تهران بزرگ در حاشیه برگزاری رویداد «خیزش تا ثریا» گفت: این رویداد بستری برای شناسایی نیازهای صنعت و ارائه محصول است و امروز بیش از هر زمان دیگری، بهدلیل شرایط اقتصادی کشور، به چنین حرکتهایی نیاز داریم؛ چرا که با یک خیزش علمی میتوان بخشی از مشکلات اقتصادی را حل کرد.
وی افزود: بسیج بهدنبال شناسایی جوانان خلاق و شکلدهی هستههای علمی است تا این گروهها با استفاده از امکانات فراهمشده، از جمله فضاهای کاری و حداقل حمایت مالی، به بلوغ برسند. ما حدود چهار سال است که بهصورت مستقیم از این هستهها حمایت میکنیم و یکی از اهداف این رویداد، آشنا کردن صنعتگران با محصولات فناورانه و ایجاد بازار برای آنهاست.
در ادامه، مجید صحراگرد دبیر رویداد «خیزش تا ثریا» گفت: بیش از ۲۰۰ گروه، حمایت مالی سپاه را برای تولید نمونه آزمایشگاهی محصولات خود دریافت کردهاند که از میان آنها، ۶۵ گروه در حوزههای زیستی، پزشکی، صنعتی و دفاعی در این رویداد حضور دارند.
وی با بیان اینکه این رویداد تجلی هستههای نوپای فناور و نوآور است، افزود: این گروهها با شناسایی مسئله در حوزه تخصصی خود و با حمایتهای مالی و معنوی، بهدنبال رساندن محصولاتشان به مرحله تجاریسازی هستند.