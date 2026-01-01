درباره تکلیف و ساماندهی "خانه شهر کرمان درنشست استاندار کرمان و اعضای شورای شهر کرمان گفت‌و‌گو و تصمیم‌گیری شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در نشست‌ استاندار کرمان با اعضای شورای شهر کرمان و پیگیری مسائل و موضوعات شهر و مطالبات شهروندان، درباره تعیین تکلیف و ساماندهی "خانه شهر کرمان" گفتگو و تصمیم‌گیری وقرار شد:بازسازی «خانه شهر» با فوریت در دستور کار شهرداری کرمان قرار گیرد

همچنین اعلام شد: صورت ویژه فعالیت‌های فرهنگی و هنری و ورزشی در بودجه سال آینده شهرداری کرمان دیده شود

استاندار کرمان گفت:با شرایطی که ساختمان «خانه شهر» دارد و فراتر از اینکه مالکیت آن برای چه نهادی است و یا چه استفاده‌ای داشته باشد؛ وظیفه ماست که برای ساماندهی آن اقدام کنیم.

محمدعلی طالبی افزود::«خانه‌ شهر» متعلق به مردم است و تمام مجوزها را می‌دهیم‌ که شهرداری و شورای شهر، کار بازسازی و ساماندهی مجموعه را از همین امروز آغاز کنند

وی ادامه داد:باید اولویت بودجه سال آینده را به حمل و نقل اختصاص داده، اما لازم است براساس مطالعات دقیق اقدامات صورت گیرد تا انتظارات برآورده شود.