به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: در جمعی از مسئولان شهرستان با معاون وزیر بهداشت، موضوعات و نیازمندی‌ های حوزه بهداشت و درمان شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و در گام اول، مبلغ ۶۰ میلیارد ریال برای افزایش امکانات و ارتقای کیفیت خدمت‌ رسانی تخصیص داده شد که ابلاغ آن انجام شده و در حال جذب است.

مهدی ناصری افزود: امسال حضور پزشکان متخصص در بخش دولتی شهرستان نسبت به سال گذشته نزدیک به دو برابر شده است و به منظور ماندگاری این متخصصان و بهبود خدمات اقامتی، مقرر شده چهار میلیارد تومان از این اعتبار صرف تعمیرات و تجهیز پانسیون بیمارستان حضرت زهرا (س) و دو میلیارد تومان نیز برای نوسازی ساختمان درمانی این بیمارستان هزینه شود.

وی ادامه داد: این اعتبار ویژه علاوه بر اعتبارات ابلاغی سال جاری در نظر گرفته شده و امید است با توسعه فضاها و خدمات درمانی در فریمان، بخشی از مراجعات شهروندان به مراکز درمانی مشهد کاهش یابد.