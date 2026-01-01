مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین از افزایش ۵ درصدی مصرف گاز در ۱۰ دی‌ماه نسبت به روز پیش از آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ احمد دانائی با اشاره به افت محسوس دمای هوا در استان گفت: مصرف گاز استان در شبانه‌روز گذشته با افزایش حدود ۷۰۰ هزار مترمکعبی به ۱۵ میلیون و ۱۲۳ هزار مترمکعب رسید.

وی افزود: این میزان مصرف نسبت روز پیش ۵ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد که بیانگر تأثیر مستقیم کاهش دما بر روند مصرف گاز در استان است.

مدیرعامل شرکت گاز استان در ادامه، مجموع مصرف گاز استان در ۱۰ روز نخست دی‌ماه امسال را ۱۴۳ میلیون و ۹۷۰ هزار مترمکعب اعلام کرد و گفت: همچنین میزان مصرف گاز استان در سه‌ماهه مهر، آبان و آذر امسال به یک میلیارد و ۱۷۲ میلیون مترمکعب رسیده است.

دانائی در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف، از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی، شرکت گاز را در تأمین پایدار انرژی در روز‌های سرد پیش‌رو یاری کنند.