هفته دهم لیگ برتر والیبال برگزار شد و ترتیب سه تیم صدر جدول تغییر نکرد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دهم لیگ برتر والیبال برگزار شد و در این هفته تیم صدر جدولی فولاد سیرجان ۳-۰ صنعتگران امید را شکست داد.
شهداب یزد دوم جدولی ۳-۰ سایپا را مغلوب کرد، فولاد مبارکه سپاهان ۳-۱ بر رازین پلیمر غلبه کرد، چادرملو اردکان ۳-۱ بر طبیعت اسلامشهر پیروز شد، شهرداری ارومیه ۳-۱ استقلال گنبد را برد، پیکان ۳-۰ پاس گرگان را شکست داد و مهرگان نور ۳-۲ بر مس رفسنجان پیروز شد.
تا پایان هفته دهم لیگ برتر والیبال تیمهای فولاد سیرجان، شهداب یزد و فولاد مبارکه سپاهان به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم رقابتها قرار دارند.
هفته یازدهم لیگ برتر والیبال چهارشنبه ۱۷ دی برگزار میشود.