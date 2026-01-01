به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دهم لیگ برتر والیبال برگزار شد و در این هفته تیم صدر جدولی فولاد سیرجان ۳-۰ صنعتگران امید را شکست داد.

شهداب یزد دوم جدولی ۳-۰ سایپا را مغلوب کرد، فولاد مبارکه سپاهان ۳-۱ بر رازین پلیمر غلبه کرد، چادرملو اردکان ۳-۱ بر طبیعت اسلامشهر پیروز شد، شهرداری ارومیه ۳-۱ استقلال گنبد را برد، پیکان ۳-۰ پاس گرگان را شکست داد­ و مهرگان نور ۳-۲­ بر مس رفسنجان پیروز شد.

تا پایان هفته دهم لیگ برتر والیبال تیم‌های فولاد سیرجان، شهداب یزد و فولاد مبارکه سپاهان به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم رقابت‌ها قرار دارند.

هفته یازدهم لیگ برتر والیبال چهارشنبه ۱۷ دی برگزار می‌شود.