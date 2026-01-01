سیزدهم رجب‌المرجب، سالروز ولادت حضرت امام علی (ع) و روز پدر، بهانه‌ای شد؛ تا رادیو فرهنگ مجموعه‌ای از برنامه‌های ویژه را با رویکرد فرهنگی و اجتماعی برای مخاطبان خود تدارک ببیند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،در همین چارچوب، برنامه «در سایه پدر» از گروه تاریخ و اندیشه، جمعه ۱۲ دی‌ماه ساعت ۲۰ به مناسبت ولادت باسعادت امام علی(ع) تقدیم شنوندگان می‌شود.

این برنامه با حضور استادان دانشگاه و كارشناسان حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، موضوع پدر را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد.

محورهای اصلی این برنامه «پدر؛ پناه روانی و عاطفی»،«عدالت در خانه؛ صورت پنهان مردانگی»، «پدر در جهان امروز» و «میراث پدران» است در این برنامه همچنین با جمعی از شاعران و خوانندگان كشور گفت‌وگو خواهد شد تا پیوند میان هنر، پدرانگی و اندیشه علوی در قالبی شنیداری بازتاب یابد.

گویندگی این برنامه را میثم آقابیگی برعهده عهده دارد و محمدرضا حاج‌حیدری تهیه‌كنندگی آن را انجام می‌دهد. مژگان پارساحسینی مسئول هماهنگی و حمیرا فراتی گزارشگر این ویژه‌برنامه هستند.

همچنین، گروه جامعه رادیو فرهنگ روز شنبه ۱۳ دی از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح با پخش ویژه ‌برنامه ای زنده و شاد، ، به استقبال روز پدر می‌رود.

در برنامه « كعبه زاد» كارشناسان برنامه حجت الاسلام رضا معممی مقدم كارشناس مذهبی و استاد دانشگاه ، حجت الاسلام سید عبدالمهدی هاشمی كارشناس مذهبی ومحمدعلی آقاعبدالهی پدر شهید علی آقاعبدالهی از شهدای مدافع حرم با نگاهی كوتاه اما تأمل‌برانگیز، به فرهنگ عید در ایران، جایگاه پدر در خانواده ایرانی و نسبت ولایت با زیست اخلاقی جامعه می‌پردازد و می‌كوشد فضای رسانه‌ای این روز را با نشاط ، معنا و تأمل توأمان همراه سازد.

برنامه در « سرزمین من» نیز شنبه ساعت ۱۳ تا ۱۴ در بخش های كارشناسی به جایگاه حضرت علی (ع) به عنوان امامی كه شاخص تعیین كننده در عیور از فتنه ها و غبارها هستند پرداخته می شود .

برنامه زنده ««ققنوس» كه مجله ای ادبی است روز شنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ به طور زنده ویژه برنامه ای شاعرانه است كه روی آنتن رادیو فرهنگ می‌رود.

این برنامه با محوریت شعر علوی، به بازخوانی جلوه‌های شخصیتی، اخلاقی و معرفتی امیرالمؤمنین علی(ع) در آیینه شعر فارسی می‌پردازد و تلاش می‌كند پیوند میان ادبیات فاخر فارسی و سیره علوی را برای مخاطبان تبیین كند.

مجموعه این برنامه‌ها، تلاشی از سوی رادیو فرهنگ برای بازخوانی مقام والای پدر و تبیین سیره انسانی و تمدن‌ساز امام علی(ع) در فضای رسانه‌ای امروز است؛ رویكردی كه هم‌زمان به عقل، دل و فرهنگ جامعه توجه دارد.