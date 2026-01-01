پخش زنده
نتایج پنجمین دوره فراخوان مشترک بنیاد ملی علم ایران و بنیاد ملی علوم طبیعی چین در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی منتشر شد و پروژههای منتخب در این حوزه مشترکاً حمایت خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،در این فراخوان، ۱۹۰ پروپوزال مشترک از سوی پژوهشگران ایرانی و چینی در دو حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی و انرژی دریافت شد که پس از طی فرآیندهای ارزیابی علمی در هر دو کشور، در نهایت پنج طرح برای حمایت انتخاب شدند.
پروپوزالهای دریافتی پس از بررسی اولیه و تأیید فهرست طرحها در هر دو کشور، بهصورت مستقل توسط طرفین داوری و ارزیابی علمی شدند. در بنیاد ملی علم ایران، ارزیابی طرحها در کارگروههای تخصصی انجام گرفت و هر طرح توسط متخصصان مرتبط داوری شد. پس از جمعبندی نظرات داوران و امتیازدهی در جلسات کارگروههای تخصصی، نتایج برای بررسی نهایی به کمیته بینالملل ارسال شد.
کمیته بینالملل، متشکل از نمایندگان کارگروههای تخصصی، پس از بررسی نتایج و تبادل نظر با بنیاد ملی علوم طبیعی چین، طرحهایی را که موفق به کسب امتیاز بالا در هر دو سازمان شده بودند، برای حمایت نهایی تأیید کرد. ارزیابی علمی طرحها در بنیاد ملی علم ایران بر اساس شاخصهایی از جمله نتایج داوریها، ضرورت حضور مجریان خارجی، میزان ارزشافزوده برای کشور با توجه به تخصص پژوهشگران، امکانات آزمایشگاهی و دانش فنی، توانمندی مجری و همکاران، اهمیت موضوع از منظر ملی، خروجیهای طرح و کیفیت پروپوزال انجام شده است.
همچنین اعلام شد با توجه به رقابتی بودن این فراخوان و محدودیت تعداد طرحهای قابل حمایت، برخی پیشنهادیهها با وجود برخورداری از کیفیت علمی مناسب و دریافت ارزیابیهای مثبت، در فهرست نهایی طرحهای مورد حمایت قرار نگرفتند.