به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با بیان اینکه هم‌افزایی علمی و اجرایی شکل‌گرفته، منجر به جمع‌بندی‌های راهبردی و مؤثری برای آینده دریاچه شده، گفت: این مشارکت سرمایه‌ای جدی برای تصمیم‌سازی‌های دقیق و مبتنی بر دانش است.

رضا رحمانی امروز در نشست علمی منطقه‌ای نجات دریاچه ارومیه در دانشگاه تبریز، مهم‌ترین محور احیای دریاچه را مدیریت مصرف آب و افزایش آورد آن عنوان کرده و افزود: کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اما این مسیر نباید به معیشت کشاورزان آسیب بزند.

وی همچنین با بیان اینکه هدف اصلی، کاهش مصرف آب همراه با افزایش درآمد کشاورزان از طریق ارتقای دانش، اصلاح الگوی کشت و استفاده از روش‌های نوین است، خاطرنشان کرد: هماهنگی با جامعه محلی و اطلاع‌رسانی شفاف به مردم، شرط موفقیت این طرح‌هاست.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از انعقاد تفاهم‌نامه‌های علمی با دانشگاه‌ها، همکاری‌های بین‌المللی، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، بهره‌گیری از فناوری‌های ماهواره‌ای، راه‌اندازی ایستگاه‌های اقلیم‌شناسی و اجرای طرح‌های علمی در حوضه آبریز دریاچه نیز خبر داده و افزود: این اقدامات با هدف تقویت زیرساخت‌های علمی و مدیریتی احیای دریاچه ارومیه در حال اجراست.

رحمانی همچنین با بیان اینکه تأمین حق‌آبه دریاچه ارومیه یک مطالبه عمومی و رسالت همگانی بوده و به‌صورت مستمر پایش می‌شود، اضافه کرد: نگاه دولت به احیای دریاچه ارومیه کاملا ملی و جدی است.

وی در پایان با اشاره به حساسیت ویژه نسبت به آب شرب مردم، از مدیریت منابع و مصارف آب و کنترل برداشت‌های غیرمجاز سخن گفته و افزود: زمان برای نجات دریاچه ارومیه بسیار محدود بوده و تمامی طرح‌های علمی و اجرایی در این مسیر مورد حمایت قرار می‌گیرد.