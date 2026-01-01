

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران گفت: با توجه به ذخیره مطلوب روغن خوراکی در بندر امیرآباد و همچنین موجودی مناسب در انبار‌های پشتیبانی و اداره‌کل غله استان، هیچ‌گونه نگرانی در زمینه تأمین و توزیع روغن وجود ندارد.



مهدی یونسی رستمی با اشاره به پیگیری‌های مستمر از طریق وزرای اقتصادی دولت، افزود: از فردا توزیع روغن در سطح استان بدون محدودیت و در سطح وسیع آغاز خواهد شد و دغدغه مردم در این زمینه برطرف می‌شود.



او تأکید کرد دستگاه‌های اجرایی و شبکه توزیع موظف هستند روند عرضه را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که نیاز بازار به‌صورت کامل تأمین شود و آرامش در حوزه کالا‌های اساسی تداوم یابد.