جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: رژیم صهیونیستی با تشدید طرح‌های شهرک سازی به دنبال بلعیدن کامل کرانه باختری و الحاق آن به سرزمین‌های اشغالی است.

‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: اعلام رژیم صهیونیستی مبنی بر ایجاد واحد‌های شهرک‌سازی در شمال کرانه باختری اشغالی و شمال شرق شهر الخلیل، تشدید خطرناک در چارچوب طرح تثبیت الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی است.

این جنبش در بیانیه خود افزود: این تشدید نظام مند تأیید می‌کند که عملیات نظامی که رژیم صهیونیستی علیه شهر‌ها و اردوگاه‌های کرانه باختری انجام می‌دهد، اساساً با هدف تصرف و مصادره اراضی، به منظور تبدیل آنها به شهرک‌های صهیونیست‌نشین و ریشه کن کردن حضور فلسطینیان در آن است.

این بیانیه توضیح داد: اخبار منتشر شده در مورد قصد رژیم صهیونیستی برای لغو مجوز‌های فعالیت ده‌ها مؤسسه بشردوستانه در کرانه باختری و نوار غزه، پس از تصمیم آن برای توقف فعالیت آژانس امداد و اشتغال برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، در چارچوب سیاست نظام مند برای محدود کردن حضور فلسطینیان و تحمیل محاصره‌ای جامع است که جنبه‌های مختلف زندگی معیشتی و انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

جهاد اسلامی تاکید کرد: این سیاست‌ها، سیلی به همه طرف‌هایی است که روی مسیر سازش و مذاکره و نقش آمریکا در تأمین خواسته‌های فلسطینی‌ها حساب کرده بودند.

به نوشته این بیانیه، رژیم صهیونیستی همچنان به نادیده گرفتن منشور‌ها و قوانین بین‌المللی و توافق های امضا شده ادامه می‌دهد. این جنبش تأکید کرد: نیرو‌های مقاومت و مردم فلسطین به مقابله با این سیاست‌ها، با تمام راه‌ها و ابزارها، تا شکست و سرنگونی آنها ادامه خواهند داد.