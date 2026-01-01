به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان عنوان کرد: ساختمان «خانه شهر» متعلق به مردم کرمان است و امیدواریم بهترین استفاده از آن صورت گیرد.

، پیرو نشست صبح امروز استاندار کرمان با اعضای شورای شهر و شهردار کرمان پیرامون تعیین تکلیف و ساماندهی "خانه شهر کرمان" و توافق برای شروع عملیات بازسازی این مجموعه با هدف استفاده و بهره‌برداری جهت مسائل مختلف شهروندان کرمان؛ دکتر محمدعلی طالبی با همراهی معاون عمرانی و هیات همراه از این مجموعه بازدید کردند.

محمدعلی طالبی استاندار کرمان گفت :این مجموعه باید به جایگاهی تبدیل شود که بهترین و بیشترین بهره را برای مردم شهر کرمان به همراه داشته باشد.

محوطه‌های اطراف ساختمان شهر می‌تواند به بستری برای فعالیت‌های فرهنگی شهر کرمان تبدیل شود