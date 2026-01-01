پخش زنده
در آستانه روز پدر، نقش پدران بهعنوان تکیهگاه اصلی خانواده مورد توجه قرار گرفته است، مردانی که فارغ از شغل و جایگاه اجتماعی، هر روز بیصدا برای تأمین آرامش و ثبات خانواده تلاش میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پدر فداکار الزاماً در مشاغل سخت خلاصه نمیشود، او میتواند کارمند پشت میز، کاسب یک مغازه کوچک، معلم کلاس درس یا کارگری باشد که صبحش از کارگاه و خیابان آغاز میشود.
آنچه پدر را فداکار میکند، مسئولیتی است که بدون ادعا بر دوش میکشد.
پدران با پنهان کردن خستگی و نگرانیهای روزمره، امنیت روانی خانواده را تأمین میکنند و نقش ماندگاری در استمرار زندگی و آرامش اعضای خانواده دارند.
روز پدر، فرصتی برای قدردانی از مردانی است که شاید نامشان در تیترها نباشد، اما ستونهای اصلی خانواده و جامعه به شمار میآیند.