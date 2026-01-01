به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مظفر تیموری گفت: نمایش تانژانت به کارگردانی مجتبی مرادی و نویسندگی علی ارسب، نمایش کفشدوزک به کارگردانی نعمت اسدی‌مرام و نویسندگی پگاه معصومی، نمایش لافکادیو به نویسندگی و کارگردانی آرمین دزفولی‌زاده و نمایش زنی برای سوختن به کارگردانی طیبه کاظمی و نویسندگی آرش منصوری، آثار نمایشی استان کرمانشاه در این جشنواره هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به توانمندی هنرمندان دارای معلولیت استان گفت: امیدواریم هنرمندان معلول کرمانشاه در این رویداد فرهنگی و هنری خوش بدرخشند.

وی همچنین با اشاره به موفقیت‌های هنرمندان عرصه نمایش استان در سه ماه گذشته افزود: کسب این عناوین می‌تواند نقش موثری در پویایی و تحرک بیشتر تئاتر استان داشته باشد.