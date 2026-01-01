پخش زنده
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اردبیل با اشاره به اجرای طرح اصناف حامی شهر بدون دخانیات و تلاش برای شناسایی و معرفی اصنافی که سیگار و قلیان عرضه نمیکنند، خواستار همکاری اهالی استان در این زمینه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، دکتر سعید صادقیه اهری روز پنجشنبه با اشاره به این که بحث مبارزه منفی در زمینه سیگار جواب نمیدهد، اظهار کرد: این امر در مورد اصناف نیز مصداق دارد، به طوری که نمیتوان به صاحب فروشگاه گفت که قفسه سیگار را از مقابل دید مشتریان بردارد یا در کل از فروش سیگار خودداری کند.
وی افزود: قرار است اصنافی که از عرضه و استعمال سیگار و قلیان خودداری میکنند در قالب طرحی به عنوان اصناف حامی شهر بدون دخانیات انتخاب و معرفی شوند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل بیان کرد: در بسیاری از واحدهای صنفی از فروش و استعمال دخانیات خودداری میشود که از جمله آنها میتوان به فروشگاههای زنجیرهای اتکا، کوروش و هایپرمی یا برخی کافهها اشاره کرد.
دکتر صادقیه اهری اظهار کرد: فقط فروشگاههای زنجیرهای و سوپرمارکتها برای پیوستن به این طرح مدنظر نیستند، بلکه سایر واحدهای صنفی مانند کافه تریاها و کافی شاپهایی که سیگار عرضه نمیکنند هم میتوانند به طرح اصناف حامی شهر بدون دخانیات بپیوندند.
وی همچنین خواستار کمک و همکاری رسانهها و خبرنگاران در آگاهسازی افراد شاغل در واحدهای صنفی برای پیوستن به طرح اصناف حامی شهر بدون دخانیات و اطلاعرسانی به مردم برای شناسایی اصنافی شد که از عرضه سیگار خودداری میکنند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل ادامه داد: در قالب این طرح اصنافی که از عرضه دخانیات خودداری میکنند را معرفی خواهیم کرد، این طرح برای آنها جنبه تبلیغی و تشویقی دارد؛ چرا که فروشگاههایی که از فروش سیگار خودداری میکنند، از سود خود چشمپوشی میکنند.
دکتر صادقیه اهری گفت: خودداری اصناف از عرضه دخانیات موجب ارتقای سطح سلامت جامعه و کمک به مجموعههای بهداشتی و درمانی است و از همین رو برای واحدهای صنفی که در این طرح مشارکت کنند، گواهی ویژهای صادر خواهد شد.
وی با اشاره به شیوهنامه انتخاب اصناف حامی شهر بدون دخانیات اضافه کرد: گواهی ویژهای که برای این امر در نظر گرفته شده، دارای یک بارکد است که شهروندان پس از اسکن آن با تلفن همراه خود میتوانند به فروشگاه متصل شوند و از موقعیت مکانی آن آگاه شوند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل بیان کرد: مزیت بارکدها این است که مردم میفهمند برای مثال در یک شهرک کدام فروشگاه جزو اصناف حامی شهر بدون دخانیات است و با مراجعه و خرید از فروشگاه میتوانند به نوعی از آن حمایت کنند؛ یا ممکن است شخصی بخواهد به همراه فرزند خود به کافهای برود که در آن صدای قلیان به گوش نخورد یا دود سیگار در آن نباشد.
صادقیه اهری یادآور شد: طرح اصناف حامی شهر بدون دخانیات به منظور پیشگیری از آسیبهای ناشی از مصرف دخانیات برای نخستین بار به پیشنهاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در این استان به مرحله اجرا درآمد و اکنون نیز به عنوان یک طرح کشوری در سایر نقاط در حال اجرا است.
عرضه و مصرف انواع مواد دخانی (سیگار و قلیان) از دیدگاه بهداشت و سلامت جزو یکی از عاملهای مهم ابتلا به بیماریهای غیرواگیری مانند انواع سرطان و سکته قلبی به شمار میرود و به عنوان دروازه ورود به دنیای اعتیاد، جان بیش از ۶۰ هزار ایرانی را در سال میگیرد.
سالانه در حالی نزدیک به ۶۰ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف میشود که فرهنگ پیشتر مردانهتر استعمال مواد دخانی مانند سیگار و قلیان، این روزها بین قشر بانوان هم سرایت کرده و در رده سنی نوجوانان هم شایع شده است.