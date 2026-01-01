فریده شجاعی در گفتگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما درباره تیم ملی فوتبال بانوان، گفت: اسفند امسال بزرگترین رویداد فوتبال بانوان آسیا یعنی جام ملت‌ها را در پیش داریم، بنابراین اردو‌های آمادگی تیم ملی را برپا کرده‌ایم تا مربیان بتوانند به شناخت لازم از بازیکنان برسند و فهرست نهایی تیم ملی مشخص شود.

نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال درباره فراهم شدن امکانات و بازی‌های تدارکاتی برای تیم ملی بانوان همانند تیم ملی مردان، افزود: تیم ملی برای جام جهانی هنوز وضعیت مشخصی ندارد، یعنی فرقی بین تیم ملی مردان و زنان برای بازی تدارکاتی نداریم، اما دو بازی دوستانه برای تیم ملی بانوان در ایران و استرالیا در نظر گرفته‌ایم که هنوز نهایی نشده است.

وی گفت: قصد داریم زودتر به استرالیا، محل برگزاری جام ملت‌ها اعزام شویم تا یک مسابقه دوستانه با یکی از تیم‌های حاضر در جام برگزار کنیم.

پیش بینی نتایج سخت است

شجاعی درباره پیش بینی نتایج تیم ملی با توجه به همگروهی با تیم‌های کره جنوبی، استرالیا و فیلیپین، افزود: برنامه ریزی کرده‌ایم که در هشت سال آینده بتوانیم جزء چهار تیم برتر آسیا باشیم، ولی در این جام ملت‌ها پیش بینی نتایج سخت است. گروه بسیار سختی داریم و بجز استرالیای میزبان و کره جنوبی، فیلیپین هم سرمایه گذاری خوبی در چند سال اخیر روی فوتبال بانوان کرده است. امیدواریم تیم ملی بازی‌های قابل قبول و حضور قدرتمندی داشته باشند.

نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال گفت: فوتبال مردان و زنان در آسیا بسیار متفاوت است، چون بهترین‌های فوتبال بانوان مثل ژاپن، چین، کره جنوبی و شمالی و استرالیا که جام جهانی را تجربه کرده‌اند، در این قاره هستند، بنابراین کار سختی در پیش داریم و نمی‌توانیم خودمان را با آنها مقایسه کنیم.

وی افزود: امیدواریم در جام ملت‌ها بتوانیم به برد برسیم و شانس صعود به دور بعد را داشته باشیم، چون برخی از بهترین تیم‌های سوم گروه‌ها هم می‌توانند راهی مرحله دوم شوند.

تا جام ملت‌ها فیفادی نداریم

شجاعی درباره تشکیل کمیته انضباطی برای باشگاه‌هایی که بازیکنان شان را در اختیار تیم ملی ندادند، گفت: اردوی انتخابی تیم ملی در این مقطع بسیار حساس بود، اما باشگاه‌های پرسپولیس و گل گهر اعلام کردند، چون فیفادی (روز فوتبال) در این مقطع نداریم، بنابراین اجازه حضور بازیکنان خود را در اردوی تیم ملی نمی‌دهیم، در حالیکه فیفادی تا زمان مسابقات جام ملت‌ها نداریم.

نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال افزود: اگر بنا بود، براساس فیفادی برنامه ریزی اردویی داشته باشیم، اصلا نمی‌توانستیم تا روز مسابقات تمرینات تیم ملی را برگزار کنیم. سرمربی تیم ملی همکاری خوبی داشت و اردوی کوتاهی برای تیم ملی بین دو مسابقه لیگ برتر در نظر گرفت.

وی گفت: هشت بازیکن در اردو‌ها غایب بودند و باشگاه‌های آنها باید در کمیته انضباطی حاضر شده تا تکلیف روشن شود و این گونه با تیم ملی برخورد نشود. تیم ملی مثل همه جای دنیا باید در اولویت باشد.

مسابقات فوتبال جام ملت‌های زنان آسیا از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا اول فروردین ۱۴۰۵ در شهر‌های سیدنی، گلدکوست و پرث استرالیا برگزار می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران در دومین حضور خود در این رقابت‌ها و در گروه نخست با تیم‌های استرالیا، کره جنوبی و فیلیپین همگروه است.

برنامه مسابقات تیم ملی فوتبال بانوان در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا:

۱۱ اسفند: ایران - کره جنوبی

۱۴ اسفند: ایران - استرالیا

۱۷ اسفند: ایران - فیلیپین