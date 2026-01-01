پخش زنده
کاروان «کرمان همدل» شهرداریها برای خدمترسانی به سیلزدگان فاریاب با حضور استاندار کرمان اعزام شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان گفت :با وجود بارندگیهای بیسابقه و بهواسطه اقدامات پیشگیرانه؛ خسارات سیل کمتر از پیشبینیها بود
، در آیینی با حضور استاندار، شهردار و مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان، کاروان شهرداریهای ناحیه یک کرمان برای خدمترسانی به سیلزدگان فاریاب با عنوان "کرمان همدل" اعزام شدند.
این کاروان شامل ۲۰ دستگاه ماشینآلات سنگین با همراهی ۸۰ نفر از پاکبانهای شهرداریهای سیزدهگانه ناحیه یک کرمان(شهرستانهای کرمان و راور) است که به مدت یک هفته در مناطق تحت تاثیر سیلاب شهرستان فاریاب مستقر میشوند.
محمدعلی طالبی گفت اعزام کاروان ماشینآلات شهرداریها، علاوه بر رفع مشکلات حاصل از سیل اخیر، به منظور پیشگیری از آسیبهای احتمالی ناشی از بارندگیهای بعدی در این منطقه و بروز خسارات نیز خواهد بود.