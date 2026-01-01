پخش زنده
مراسم نکوداشت مقام استاد محمدعلی مهدوی راد با حضور وزیران علوم و فرهنگ، و با قرائت پیام رئیس جمهور در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ حجت الاسلام محمدعلی مهدوی راد از اساتید برتر حوزه و دانشگاه در قرآن پژوهی است که بنیاد ملی نخبگان این شخصیت علمی را به عنوان چهره ماندگار پژوهش و تحقیق در حوزه قرآن معرفی کرد.
در پیام رئیس جمهور به این همایش آمده است:
خدمت علمی و فرهنگی به ایران اسلامی زمانی ارزش حقیقی خود را مییابد که در پیوند با عقلانیت دینی نقد روشمند و تولید اندیشه قرار گیرد؛ حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدعلی مهدویراد با دههها تلاش پژوهشی آموزشی و فرهنگی در این مسیر، سهمی ماندگار در تربیت نسل نو تعمیق فهم متون دینی و گسترش فضای آزاد اندیشی در کشور ایفا کرده است.
خاستگاه علمی ایشان در حوزه علمیه و مجاهدت فکری در پیوند دادن سنت اصیل حوزوی با دانشگاه و رویکردهای روزآمد و عقلانی جلوهای روشن از ظرفیت حوزه در مواجهه خردورزانه با برداشتهای سطحی و قرائتهای ناصواب در روزگار ماست؛ تلاش مجدانه در این زمینه یادآور این حقیقت است که روشن بینی دینی و نقد عالمانه برخاسته از متن میراث اصیل معارف وحیانی است.
این مراسم میزبان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز بود.
حسین سیمایی صراف گفت:استاد مهدویراد توجه و نگاه ویژهای به علوم حدیث دارند و این مسئولیت اجتماعی ماست که باید به سمتی حرکت کنیم تا عطش حدیث شنیدن داشته باشیم.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر سخنرانان این آیین گفت: این استاد با بیش از نیم قرن حیات علمی، دارای قلم و سخن تاثیر تاثیرگذار است که مورد تایید روشنفکران و سنتی اندیشان است و میتواند به عنوان الگو در جامعه حوزه و دانشگاه معرفی شود.
در ادامه مدیر حوزههای علمیه کشور در پیامی تصویری تأکید کرد: پایبندی به اخلاق در کنار سلوک علمی، از ارکان اساسی و جداییناپذیر هویت حوزوی استاد مهدوی راد است.
آیت الله علیرضا اعرافی افزود: استاد مهدوی راد در کنار امتیازهای علمی، نگاههای جامع، رویکردهای بین المللی، راهبریهای پژوهشی و تاثیرات خوبی در فضای مباحث گوناگون علمی در حوزه و دانشگاه گذاشت و جمع زیادی از دانشجویان و طلاب از وی بهره برده اند.
در این مراسم، کتاب «ارجنامه استاد مهدویراد» و «دیداری با مفسران» رونمایی و با اهدای لوح و هدایایی از حجت الاسلام محمدعلی مهدوی راد تجلیل شد.