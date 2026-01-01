به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بیت‌الله عبداللهی رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در بازدید از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران و نشست با مدیران ارشد این گروه با اشاره به رشد قابل توجه تولید، اشتغال و صادرات این مجموعه تراکتورسازی را صنعت راهبردی و ستون فقرات کشاورزی کشور دانست.

عبداللهی افزود:گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با وجود مشکلات اقتصادی توانسته است با مدیریت صحیح، نوآوری و خلاقیت مسیر رشد تولید، تنوع محصولات، توسعه صادرات و اشتغال پایدار را با موفقیت طی کند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: گزارش‌های جامع و دقیقی از روند تولید، فرآیند‌های کاری، برنامه‌های توسعه‌ای و صادراتی این مجموعه ارائه شد که نشان می‌دهد صنعت تراکتورسازی کشور زنده، پویا و رو به پیشرفت است.

وی با تاکید بر نقش راهبردی این صنعت افزود:تراکتورسازی ایران پیشران بخش کشاورزی کشور است و بخش عمده‌ای از اشتغال و معیشت مردم به کشاورزی و صنایع وابسته به آن گره خورده است. هرگونه حمایت از این مجموعه، حمایت مستقیم از تولید ملی، امنیت غذایی و اشتغال کشور محسوب می‌شود.

عبداللهی با اشاره به افزایش تولید و تنوع محصولات در این مجموعه تصریح کرد: آنچه امروز در تراکتورسازی ایران مشاهده شد نتیجه تلاش نیروی انسانی متخصص، مدیریت کارآمد و نگاه نوآورانه است و حمایت از این صنعت در منطقه شمال غرب کشور یک وظیفه ملی به شمار می‌رود.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی همچنین به طرح نوسازی ناوگان کشاورزی کشور اشاره کرد و گفت: در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس، طرح جایگزینی تراکتور‌های فرسوده با تراکتور‌های جدید در حال بررسی است که در صورت تصویب، تاثیر چشمگیری در افزایش تولید، کاهش مصرف سوخت، ارتقای بهره‌وری کشاورزی و ایجاد اشتغال خواهد داشت.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با برقراری ارتباط موثر میان مدیران تراکتورسازی ایران و اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، زمینه تصویب نهایی این طرح و بهره‌گیری از ظرفیت آن در بودجه سال ۱۴۰۵ فراهم شود.

وحید زاده مدیر عامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با اشاره به آخرین وضعیت این مجموعه گفت:گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در سال‌های اخیر موفق شده است با افزایش ظرفیت تولید، بومی‌سازی قطعات، توسعه سبد محصولات و گسترش بازار‌های صادراتی جایگاه خود را در بازار داخلی و منطقه‌ای تثبیت کند.

وی افزود: این مجموعه امروز علاوه بر تامین بخش عمده نیاز داخلی کشور محصولات خود را به ۲۵ کشور دنیا صادر می‌کند و با اجرای برنامه‌های نوسازی خطوط تولید و ارتقای فناوری به‌دنبال افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در بازار‌های بین‌المللی است.

وحید زاده با تاکید بر اهمیت طرح نوسازی ناوگان کشاورزی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح می‌تواند هم به رونق تولید در تراکتورسازی ایران و هم به بهبود عملکرد بخش کشاورزی، کاهش مصرف سوخت و افزایش درآمد کشاورزان منجر شود.

وی ابراز امیدواری کرد با حمایت مجلس و دولت، گروه صنعتی تراکتورسازی ایران بتواند نقش موثرتری در رشد تولید ملی، توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.