سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان از جان باختن ۱۲ نفر براثر بارش برف و جاری شدن سیلاب در این کشور خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ «محمد یوسف حماد» سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان امروز اعلام کرد: براثر ریزش برف سنگین، بارش باران و جاری شدن سیل در در سه روز اخیر در برخی استانهای افغانستان ۱۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.
وی افزود: براثر این حوادث ۲۷۴ خانه به طور کامل و هزار و ۵۵۸ خانه به صورت نسبی تخریب شده است.
دستکم ۲۴ استان افغانستان در روزهای اخیر شاهد ریزش برف و باران بود.
این درحالی است که پنج عضو یک خانواده براثر فروریختن سقف خانهای در استان هرات جان خود را از دست دادند.
افغانستان در میان شش کشور آسیبپذیر جهان از تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی قرار دارد.