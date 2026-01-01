پخش زنده
امروز: -
سخنگوی دولت بیان کرد: استانداران با برگزاری نشستهای منظم، زمینه شنیدن بیواسطه مطالبات را فراهم میکنند؛ گفتوگو، مقدمه تصمیم درست و حل مسئله است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در شبکه ایکس نوشت: پس از دیدار رئیسجمهور با نمایندگان اصناف و اعضای هیئتامنای بازار، در استانها نیز گفتوگوی مستقیم با نمایندگان اصناف و بازاریان در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: استانداران با برگزاری نشستهای منظم، زمینه شنیدن بیواسطه مطالبات را فراهم میکنند؛ گفتوگو، مقدمه تصمیم درست و حل مسئله است.