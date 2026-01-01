پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار جلال ستاره در سفر به خوزستان و بازدید میدانی از یگانهای مرزی بر حفظ اقتدار مرزی، ارتقای آمادگی عملیاتی و مهارتمحور شدن آموزشها تأکید کرد.
وی در ادامه با درود به مدافعان حریم و مرزهای ایران اسلامی، به ویژه مرزبانان غیور خوزستان، بیان کرد: مرزهای این استان، مرزهایی هستند که بوی ایثار، جهاد و شهادت میدهند و مرزبانان خوزستان با هوشیاری، شجاعت و حضور مقتدرانه خود، نقش بیبدیلی در ایجاد امنیت پایدار ایفا کردهاند.
سردار ستاره با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مرزبانان، افزود: از اقدامات مؤثر مرزبانان در حفظ و حراست از مرزها و همچنین از فرماندهان پیشین مرزبانی که با مجاهدت، سختی و مسئولیتپذیری، این مجموعه را به جایگاه فعلی رساندهاند، صمیمانه تشکر میکنم.
جانشین فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به شاخصههای برجسته نیروهای مرزبانی، تصریح کرد: بیتردید سرمایه اصلی هر نظام و سازمان، نیروی انسانی متعهد، آموزشدیده و توانمند آن است لیکن نظم، انضباط، روحیه برادری و ولایتمداری در میان نیروهای مرزبانی بهگونهای است که امروز در بین نیروهای مسلح زبانزد شده است.
وی با بیان اینکه اگر انضباط ظاهری در کنار انضباط معنوی قرار گیرد، قدرت و اثرگذاری آن چندین برابر خواهد شد، بیان داشت: مرزبانی خوزستان از ظرفیتها و محاسن فراوانی برخوردار است و این موفقیتها حاصل انضباط ظاهری و معنوی و همچنین تلاش مشترک فرماندهان گذشته و حال، نیروهای کادر و کارکنان وظیفه است و به طور ملموس این موضوع در این استان قابل مشاهده میباشد که مرزبانان، نیروهایی پابه کار، مسئولیتپذیر و آماده جانفشانی برای دفاع از میهن ایران اسلامی هستند.
سردار ستاره در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش آموزش در نتایج ماموریتهای عملیاتی اظهار کرد: آموزشها باید کاملاً مبتنی بر مهارتهای شغلی و نیازهای عملیاتی باشد؛ چراکه آموزش یک بار است، اما تمرین باید هزاران بار تکرار شود.
وی در پایان با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و آمادگی کامل مرزبانان، هشدار داد: مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل، اشراف اطلاعاتی، هوشمندسازی مرزها و آمادگی عملیاتی شبانهروزی، هرگونه تحرک، تجاوز یا تهدید علیه امنیت مرزهای کشور، بهویژه مرزهای استان خوزستان را قاطعانه و در نطفه پاسخ خواهد داد و اجازه نخواهد داد دشمنان و عناصر مخل امنیت، کوچکترین خدشهای به آرامش و امنیت مرزها وارد کنند.