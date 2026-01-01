به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مصطفی آزادبخت در پیامی شهادت شهید مدافع امنیت، شهید امیرحسام خدایاری فرد در کوهدشت که در پی اقدامات خشونت‌بار اغتشاشگران جان خود را نثار امنیت و آرامش کشور کرد، تبریک و تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

این حادثه تلخ، بار دیگر عمق ایثار و مسئولیت‌پذیری نیرو‌های مؤمن و انقلابی را در صیانت از آرامش، نظم و امنیت جامعه اسلامی به نمایش گذاشت و هم‌زمان چهره واقعی بدخواهان ملت ایران را که با سوء استفاده از فضای مطالبات مردمی در پی ناامنی و بی‌ثباتی هستند، آشکار ساخت.

اینجانب ضمن محکومیت این اقدام ناجوانمردانه، شهادت این جوان سرافراز و مجروح شدن همرزمان وی را به خانواده معزز آن شهید والامقام، همرزمان بسیجی ایشان و مردم شریف شهرستان کوهدشت تبریک و تسلیت عرض نموده و تأکید می‌نمایم که بی‌تردید مسیر پرافتخار شهدا ادامه خواهد داشت و توطئه دشمنان برای خدشه‌دار کردن امنیت و ثبات ایران اسلامی هرگز به نتیجه نخواهد رسید.

امیرحسام خدایاری‌فرد، فرزند حشمت، متولد ۲۹ خرداد ۱۳۸۲ و از نیرو‌های بسیجی، که بر اثر اقدامات خشونت‌بار اغتشاشگران به شهادت رسید.