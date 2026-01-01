پخش زنده
آتشسوزی گسترده در یک مغازه و چهار طبقه مسکونی بالای آن در مشهد،مهارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، سخنگوی عملیات سازمان آتشنشانی مشهد گفت: این حریق ساعت ۱۱:۳۰ امروز در یک مغازه لوازم یدکی در خیابان امام رضا ۴۰ رخ داد و به دلیل نمای کامپوزیت ساختمان، حریق به چهار طبقه مسکونی فوقانی آن سرایت کرد.
آتشپاددوم حسن نجم با اشاره به گستردگی سریع آتشسوزی و احتمال سرایت به ساختمان مجاور گفت: آتش با عملیات فوری آتشنشانان مهار شد.
سخنگوی آتشنشانی مشهد تاکید کرد: بیست وپنج نفراز ساکنان واحدهای بالای مغازه حادثه دیده و ساختمانهای مجاور در معرض حریق، توسط آتشنشانان از محل حادثه خارج شدند و نجات یافتند.
وی با اشاره به اینکه ۴۰ آتشنشان از ایستگاههای مختلف برای مهار این آتشسوزی در محل حاضر شدند گفت: علت وقوع حریق در دست بررسی است.