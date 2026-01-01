استاندار همدان با اشاره به کمبود جدی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی این استان، از پیگیری‌های ثمربخش در سطح ملی برای جذب نیرو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری‌شمسی در نشست با بخشداران سراسر استان افزود: با برگزاری آزمون استخدامی پیش‌رو، بخشی از عقب‌ماندگی چندساله استان همدان در این حوزه جبران خواهد شد.

او بخشداران را خط مقدم خدمات‌رسانی دولت دانست و تصریح کرد: بخشداران اولین نقطه تماس مستقیم مردم با حاکمیت هستند و به همین دلیل، مسئولیتی دشوار و بسیار حساس برعهده دارند.

استاندار همدان با اشاره به وضعیت نامناسب نیروی انسانی در استان همدان گفت: از مجموع حدود ۳۲ تا ۳۳ هزار پست سازمانی مصوب، حدود ۵۵ درصد آنها بلاتصدی است و این موضوع فشار کاری چندبرابری بر نیرو‌های موجود وارد کرده و استان را نسبت به برخی استان‌های همجوار با جمعیت کمتر، در شرایط نابرابر قرار داده است.

حمید ملانوری‌شمسی با بیان اینکه این کمبود تنها محدود به هزینه‌های جاری نیست، افزود:در تخصیص اعتبارات رفاهی، مأموریت‌ها و حتی برخی مناسبت‌ها نیز سرانه پایین نیروی انسانی باعث شده استان همدان متضرر شود.

او با اشاره به جذب نیرو در آزمون استخدامی پیش‌رو خبر داد و تصریح کرد: پس از مکاتبات و پیگیری‌های مستمر با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه، قول مساعد برای اختصاص سهمیه مناسب استخدامی به استان همدان گرفته شده است.

استاندار همدان گفت: مقرر شده است ظرف یک هفته آینده، جدول دقیق پست‌های خالی و میزان کمبود نیروی انسانی در همه دستگاه‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها تهیه و ارسال شود تا در نخستین آزمون استخدامی که احتمالاً در بهمن یا اسفند برگزار خواهد شد، استان همدان بتواند بخشی از عقب‌ماندگی چندین‌ساله خود را جبران کند.

حمید ملانوری شمسی با تأکید بر لزوم برنامه‌محوری و پرهیز از روزمرگی افزود: نقشه جامع تحول و پیشرفت استان تدوین شده و بخشداران باید با تهیه برش بخشی، اقدامات خود را بر اساس اولویت‌ها، رصد مستمر و ارزیابی دقیق پیش ببرند.

او مردم‌داری، حسن‌خلق و توجه به مطالبات واقعی مردم را از مهم‌ترین وظایف مدیران محلی دانست و تصریح کرد: منابع محدود باید در جایی هزینه شود که مستقیماً رضایت مردم را افزایش دهد و تأثیر ملموس در زندگی آنان داشته باشد.

استاندار همدان با تأکید بر تقویت حکمرانی محلی و مردم‌پایه افزود: بخشداران باید با استفاده از ظرفیت شوراها، دهیاران و نخبگان محلی، نقش هماهنگ‌کننده و هدایت‌گر توسعه در مناطق خود را ایفا کنند و صرفاً متکی به اعتبارات دولتی نباشند.