به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در اقدامی معنوی و همزمان با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، ۲۴۰ نفر از بانوان عشایر شهرستان رابر استان کرمان ، روزانه در سه شیفت کاری، مشغول پخت نان‌های سنتی عشایری شدند.

این بانوان طی چند روز گذشته، روزانه ۳ هزار و پانصد قرص نان‌ محلی تیری و به تعداد محدود، نان روغنی را به شیوه سنتی و با استفاده از تنورهای محلی پخت کرده‌اند. نان‌های پخته شده پس از آماده‌سازی، بسته‌بندی شده و بین موکب‌ها در سطح شهر و گلزار شهدای کرمان توزیع خواهند شد.

صلاح‌الدین شمس‌الدینی، مسئول هماهنگی این گروه، با اشاره به هدف این اقدام گفت:

«هدف ما هم گرامی‌داشت یاد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همه شهدا و هم حفظ و انتقال فرهنگ و سنت‌های دیرینه عشایری است. بانوان با عشق و دقت فراوان در هر شیفت، مشغول پخت نان‌ها هستند.»

این برنامه علاوه بر تأکید بر ارزش‌های معنوی و یاد شهدا، نقش مهمی در احیای سنت‌های غذایی و فرهنگی عشایر شهرستان رابر و نسل‌های آینده ایفا می‌کند.



