اختصاص بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان منابع برای توسعه استان چهارمحال و بختیاری

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۱- ۱۴:۵۵
خبرهای مرتبط

آغاز نشست فعالان سیاسی و اجتماعی در شهرکرد

اختصاص ۲۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی در چهارمحال و بختیاری

تصویب ۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای چهارمحال و بختیاری

رییس‌جمهور چهارمحال و بختیاری را به مقصد تهران ترک کرد

برچسب ها: فعالان اجتماعی ، رئیس جمهور ، چهارمحال و بختیاری ، مدیریت منابع ، مدیریت انرژی
 