به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: برنج‌های وارداتی در مدت چهار روز کاری از گمرکات شهید رجایی و باهنر بندرعباس ترخیص شده است.

مجتبی قهرمانی افزود: با توجه به ورود محموله‌های جدید، هم‌اکنون ٤٥ هزار و ٤٨٦ تن برنج دیگر نیز در گمرکات استان در حال گذراندن مراحل قانونی ترخیص است و به زودی بارگیری و روانه بازار مصرف می‌شود.

وی گفت: هم اکنون با ترخیص، بارگیری و ارسال این محموله بزرگ برنج وارداتی به نقاط مختلف کشور، علاوه بر تأمین نیاز مصرف کنندگان و تنظیم بازار از تحمیل هزینه‌های بیشتر به بیت‌المال و صاحبان کالا نیز جلوگیری می‌شود.