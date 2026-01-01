پخش زنده
بیش از ٤١ هزار تن برنج وارداتی با همکاری دستگاه قضایی و استانداری هرمزگان از گمرکات استان ترخیص شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: برنجهای وارداتی در مدت چهار روز کاری از گمرکات شهید رجایی و باهنر بندرعباس ترخیص شده است.
مجتبی قهرمانی افزود: با توجه به ورود محمولههای جدید، هماکنون ٤٥ هزار و ٤٨٦ تن برنج دیگر نیز در گمرکات استان در حال گذراندن مراحل قانونی ترخیص است و به زودی بارگیری و روانه بازار مصرف میشود.
بیشتر بخوانید؛ جهاد کشاورزی هرمزگان: از 15 آبان برنج خارجی ترخیص می شود
وی گفت: هم اکنون با ترخیص، بارگیری و ارسال این محموله بزرگ برنج وارداتی به نقاط مختلف کشور، علاوه بر تأمین نیاز مصرف کنندگان و تنظیم بازار از تحمیل هزینههای بیشتر به بیتالمال و صاحبان کالا نیز جلوگیری میشود.