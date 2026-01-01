به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمد قربان پور با بیان اینکه مجموع میزان بارش سال زارعی سطح استان آذربایجان‌غربی تا به امروز ۱۲۰ میلی متر است، اظهار کرد: این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۸۱.۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

وی در خصوص آخرین وضعیت آب و هوایی استان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی استان افزود: از روز پنجشنبه با ورود سامانه بارشی جدید بارش برف و باران، وزش باد گاهی شدید را در استان خواهیم داشت.

قربان پور با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی تا اواخر روز جمعه تداوم خواهد داشت، اظهار کرد: بارش برف و باران، مه گرفتگی، وقوع بهمن در ارتفاعات در نوار جنوب غربی استان از مناطق تحت اثر فعالیت سامانه بارشی است.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی، لغزندگی، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کولاک برف در جاده‌های مواصلاتی، کاهش دید، یخ زدگی و احتمال وقوع بهمن را از اثرات فعالیت این سامانه بارشی عنوان کرد.

وی بر آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، مدیریت در مصرف و توزیع حامل‌های انرژی، خودداری از سفر‌های غیر ضرور و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای و تجهیز خودرو‌ها به لوازم زمستانی، اجتناب از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و فعالیت‌های کوهنوردی، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی به سبب وزش باد گاهی شدید و توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی تاکید کرد.