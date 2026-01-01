علی جهان‌آبادیان، پدر صبور و سرافراز شهیدان والامقام غلامرضا و حسن جهان‌آبادیان بردستان مردم قدرشناس بم تشییع و در کنارفرزندش به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، علی جهان‌آبادیان، پدر صبور و سرافراز شهیدان والامقام غلامرضا و حسن جهان‌آبادیان، پس از سال‌ها فراق، به فرزندان شهیدش پیوست پس از تشیع بر روی دستان مردم شهید پرور بم در بهشت زهرای بم‌کنار فرزندان شهیدش بخاک سپرده شد .

این دو شهید والامقام شهید غلامرضا و حسن جهان ابادیان که هر دو دانش‌آموز بودند، در ۷ بهمن ۱۳۶۵، به‌طور همزمان در عملیات کربلای ۵ و در منطقه شلمچه در یک روز به فیض شهادت نائل آمدند.