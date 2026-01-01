به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت جنگ گفت: در راستای پایداری هرچه بیشتر شبکه، کاهش تلفات انرژی و ساماندهی شبکه تعداد ۲۸۰ انشعاب غیرمجاز در منطقه چنیبه سید موسی اهواز جمع‌آوری شد.

وی اظهار کرد: تامین برق مستمر و پایدار و ایجاد رفاه و آسایش برای شهروندان در این شرایط ناترازی انرژی، یکی از مهمترین اولویت‌های صنعت برق است.

جنگ افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و پیگیری دفتر امام جمعه اهواز در قالب یک طرح جهادی با بهره گیری از چندین گروه عملیاتی، شبکه برق منطقه چنیبه سید موسی اهواز ساماندهی شد.

مدیر امور برق منطقه ۴ اهواز در خصوص هدف از اجرای این طرح بیان داشت: در سنوات گذشته به ویژه در فصل گرم تابستان مرتبا تجهیزات شبکه برق در این منطقه دچار آسیب جدی شده و اهالی نیز از وضعیت نوسان ولتاژ معترض بودند که با همت نیرو‌های عملیاتی در قالب این طرح این معضل اجتماعی بر طرف خواهد شد.

وی در خصوص جزئیات بیشتر این طرح تصریح کرد: امروز ما توانستیم با همکاری اهالی منطقه تعداد ۲۸۰ انشعاب غیرمجاز را جمع‌آوری و تعداد ۱۶۱ فرم درخواست اشتراک قانونی صادر کنیم و ۷۸ پرونده واگذاری انشعاب قانونی ثبت شد.