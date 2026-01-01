به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های ایران، فردا (جمعه ۱۲ دی ماه) با برگزاری ۴ دیدار وارد هفته پنجم می‌شود.

نامی‌نو اصفهان که هفته گذشته موفق شد استقلال تهران را شکست دهد، این هفته میزبان تیم بدون امتیاز کسری گرمدره البرز است. نامی‌نو با روحیه‌ای بالا به دنبال تثبیت جایگاه خود در جدول است و کسری گرمدره نیز برای خروج از قعر جدول به دنبال کسب اولین امتیاز فصل خواهد بود.

در دیگر دیدار مهم این هفته، سپاهان اصفهان که تمام بازی‌های خود را با پیروزی پشت سر گذاشته، باید برابر آذرخش هرمزگان قرار بگیرد؛ تیمی که هنوز موفق به کسب امتیاز نشده است. تقابل سپاهان هشت امتیازی با یکی از تیم‌های انتهای جدول از دیدار‌های قابل توجه این هفته به شمار می‌رود.

در تهران، تیم بانوان استقلال میزبان زاگرس جنوبی کازرون خواهد بود. استقلال برای باقی ماندن در جمع مدعیان جدول نیاز جدی به پیروزی در این دیدار دارد و زاگرسی‌ها نیز با هدف فاصله گرفتن از منطقه خطر پا به میدان می‌گذارند.

در گچساران، نفت و گاز این شهر باید برابر صدرنشین لیگ، سنگ‌آهن بافق صف‌آرایی کند. سنگ‌آهن که تا اینجای فصل بهترین عملکرد هجومی لیگ را به ثبت رسانده، در خانه حریف چهار امتیازی خود مأموریت آسانی نخواهد داشت.

برنامه کامل دیدار‌های هفته پنجم لیگ برتر هندبال بانوان:

جمعه ۱۲ دی‌ماه – ساعت ۱۱:۳۰

نامی‌نو اصفهان – کسری گرمدره البرز

سپاهان اصفهان – آذرخش هرمزگان

نفت و گاز گچساران – سنگ‌آهن بافق

جمعه ۱۲ دی‌ماه – ساعت ۱۲:۳۰

استقلال تهران - زاگرس جنوبی کازرون