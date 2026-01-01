پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از تعویض ۱۰ هزار و ۵۳۶ کنترل فرسوده و معیوب آب در از ابتدای سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهاد بختیاریفر افزود: ۶۵۹۳ کنتور فرسوده در حوزه شهری و ۳۹۴۳ کنترل فرسوده هم در حوزه روستایی استان همدان تعویض شده است.
او تصریح کرد: در ۹ ماهه سال جاری، بیش از ۱۰ هزار کنتور فرسوده آب در استان همدان تعویض شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در افزایش دقت اندازهگیری مصرف، کاهش هدررفت آب و مدیریت بهینه شبکه توزیع دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: تعویض کنتورهای فرسوده از جمله برنامههای اولویتدار شرکت آب و فاضلاب استان همدان به شمار میرود، چراکه کنتورهای قدیمی بهدلیل استهلاک، رسوبگرفتگی و کاهش دقت، قادر به ثبت صحیح میزان مصرف نیستند و این موضوع میتواند هم به نارضایتی مشترکان و هم به افزایش آب بدون درآمد منجر شود.
فرهاد بختیاریفر افزود: با نصب کنتورهای جدید و استاندارد، امکان محاسبه دقیق مصرف واقعی مشترکان فراهم شده و گام مؤثری در جهت عدالت در دریافت هزینه آببها برداشته میشود.
او تصریح کرد: همچنین این اقدام به شناسایی سریعتر نشتیها و مصرفهای غیرمتعارف کمک کرده و در نهایت منجر به کاهش تلفات آب و صیانت از منابع آبی میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: شرکت آب و فاضلاب استان همدان با توجه به محدودیت منابع آبی و لزوم مدیریت مصرف، تعویض کنتورهای فرسوده را یکی از ابزارهای مهم در کنترل مصرف، افزایش بهرهوری و ارتقای خدماترسانی به شهروندان میداند و این روند در ماههای آینده نیز با جدیت ادامه دارد.