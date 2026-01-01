پخش زنده
مدیر مرکز راهبری گاز کشور گفت: روز گذشته ۶۹۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی و تجاری مصرف شد و استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، مازندران و خراسان رضوی در زمره استانهای پرمصرف قرار دارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مسلم رحمانی، مدیر مرکز راهبری گاز کشور، در گفتگو با خبر نیمروزی شبکه یک سیما با اشاره به افت شدید دما در روزهای اخیر گفت: بهدنبال برودت هوا، بهویژه در روز گذشته، در اغلب نقاط کشور رکورد جدیدی در مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به ثبت رسید. میزان مصرف در این بخشها به ۶۹۰ میلیون مترمکعب در روز رسید که نزدیک به ۸۰ درصد کل تولید گاز کشور است؛ رقمی بسیار بالا که اختلالاتی را در شبکه سراسری گاز ایجاد کرد.
وی افزود: با وجود شرایط ناپایدار جوی، بهویژه در غرب، شمالغرب و مرکز کشور، همکاران ما با تلاش شبانهروزی موفق شدند روز گذشته از بروز هرگونه قطع گاز در بخش خانگی و تجاری در سراسر کشور جلوگیری کنند. البته در برخی نقاط شمالغرب کشور افت فشار گاز گزارش شد و در مرکز کشور نیز موارد محدودی وجود داشت که خوشبختانه با اقدامات انجامشده، این مشکلات به دیگر شهرها و روستاها سرایت نکرد.
مدیر مرکز راهبری گاز کشور با قدردانی از همکاری مردم تأکید کرد: از هموطنان درخواست میکنیم همچنان با مدیریت مصرف، همکاران ما را در تأمین پایدار گاز در سراسر کشور همراهی کنند.
رحمانی با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی گفت: طبق اعلام سازمان هواشناسی، برودت هوا در روزهای آینده در مرکز و شمال مرکز کشور تشدید میشود و طی ۲۴ ساعت آینده به سمت شمالشرق کشور گسترش خواهد یافت. از مردم استانهای شمالی و شمالشرقی درخواست میکنیم با مصرف بهینه گاز، کمک کنند تا جریان گاز در همه شهرها و روستاها پایدار بماند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، مازندران و خراسان رضوی در زمره استانهای پرمصرف قرار دارند و سرمای هوا باعث افزایش شدت مصرف گاز در غرب و مرکز کشور شده است.