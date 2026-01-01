به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، از خانواده‌های دارای بیش از هفت فرزند در یکی از محله‌های این شهرستان تجلیل شد.

در این آیین که با هدف تکریم جایگاه خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری برگزار شد، از مجموع هجده خانواده پرجمعیت ساکن این محله که فرزندانی تحصیل‌کرده و فعال در عرصه‌های مختلف اجتماعی دارند، قدردانی به عمل آمد.

در این مراسم بر نقش خانواده‌های پرجمعیت به عنوان سرمایه‌های اجتماعی و مؤثر در تقویت بنیان خانواده و آینده جامعه تأکید شد و خانواده‌ها نیز با حضور صمیمی خود، جلوه‌ای از همبستگی و پویایی اجتماعی را به نمایش گذاشتند.

این برنامه در فضایی معنوی و صمیمی برگزار شد و با اهدای لوح تقدیر از خانواده‌های مشمول تجلیل، به کار خود پایان داد.