رسالت اصلی روحانیت، حوزه‌های علمیه و طلاب، حرکت در مسیر اقتداربخشی دین و تحقق حاکمیت شریعت در جامعه است.

اقتدار بخشی به دین، رسالت اصلی روحانیت

اقتدار بخشی به دین، رسالت اصلی روحانیت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی امروز در اجلاس سراسری مدیران و کادر مدارس حوزه علمیه خراسان گفت: تحقق عینی و خارجی دین و شریعت، بدون دستیابی به اقتدار و حاکمیت امکان‌پذیر نیست.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: این اقتدار ضروری، در سایه انقلاب اسلامی و در پرتو یک نظام انقلابی به دست آمده است و تداوم و توسعه آن نیز تنها در همین مسیر ممکن خواهد بود.

وی افزود: برای طلبه‌ای که خواهان پیمودن مسیر اصیل روحانیت است، باور به این حقیقت یک ضرورت تام است و باید آن را به عنوان هدفی بنیادین در مسیر طلبگی خود قرار دهد.

آیت الله علم الهدی هشدار داد: طلبه‌ای که نسبت به انقلاب اسلامی، نظام برآمده از آن و مسئله اقتدار و حاکمیت دین بی‌تفاوت باشد، نمی‌تواند خود را خادم به‌روز امام زمان (عج) بداند.

وی با اشاره به درک دشمن از این حقیقت افزود: شگرد تازه دشمن، نفوذ در اندیشه روحانیت برای قطع یا تضعیف پیوند نسل جدید طلاب با اندیشه حاکمیت‌بخشی دین است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اظهار کرد: دشمن با تغییر راهبرد و هدفگیری درون روحانیت، قصد متوقف یا منحرف کردن حرکت انقلابی را دارد و یکی از ابزارهایش ترویج تحجر در بخشی از جامعه روحانیت است.

وی گفت: پس از دوران غیبت کبری، روحانیت و حوزه‌های علمیه در تمام اعصار، وارث این مسیر بوده‌اند. امام خمینی (ره) در امتداد این سلسله نورانی ظهور کرد و آرزوی دیرینه عالمان دین برای حاکمیت دین را محقق ساخت.

به گفته وی، به برکت فداکاری مردم، دین وارد عرصه قدرت شد و حیات خارجی خود را در بخشی از جهان به نمایش گذاشت.