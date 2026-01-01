پخش زنده
به مناسبت ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، آیین ملی و سراسری «شکوه ایمان» با هدف گرامیداشت مقام پدران شهدا در بیش از ۵۰۰ مسجد و مرکز اعتکاف کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، از برگزاری آیین ملی و سراسری «شکوه ایمان» ویژه تجلیل از پدران شهدا خبر داد. .
وی افزود: این مراسم معنوی شامگاه ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام، مصادف با ۱۳ دیماه (سیزدهم رجب)، رأس ساعت ۲۰ به صورت همزمان در مساجد جامع، مصلاها و مراکز اعتکاف سراسر کشور برگزار خواهد شد.
سلیمانی با اشاره به حضور گسترده مردم شهیدپرور ایران در این مراسم افزود: در این آیین، از دو هزار نفر از پدران معظم شهدا در ۵۳۸ مسجد، مصلا و مرکز اعتکاف کشور تجلیل به عمل خواهد آمد. وی هدف از برگزاری این رویداد را بزرگداشت مقام والای پدران شهدا و انتقال ارزشهای فداکاری و ایمان به نسلهای آینده دانست.
معاون فرهنگی بنیاد شهید تأکید کرد: پدران شهدا رهروان راستین حضرت علی (ع) بودهاند که فرزندان خود را در مسیر انقلاب اسلامی و دفاع از اسلام فدا کردند و یاد و راه آنان باید همواره زنده نگه داشته شود.
به گفته دکتر سلیمانی، محلهای برگزاری مراسم با هماهنگی ستادهای اعتکاف هر استان تعیین شده و با حضور ائمه جمعه، مسئولان استانی و مقامات محلی همراه خواهد بود. در تهران نیز این آیین در مسجد جامع پیامبر اعظم (ص)، مسجد جامع فلکه اول خزانه، مسجد جامع قلهک و مسجد دانشگاه تهران برگزار میشود.
این آیین ملی، جلوهای از پیوند معنویت، ایثار و وفاداری به ارزشهای انقلاب اسلامی است؛ شکوه ایمانی که از دل پدران شهدا تا قلب ملت ایران امتداد یافته است.