دومین مرحله اردوی تیم ملی دوچرخه سواری جاده با هدف آماده سازی و اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ عربستان به میزبانی کیش در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرپرست تیم ملی دوچرخه سواری آقایان، گفت: دومین مرحله اردوی تیم ملی جاده آقایان تا ۳۰ دی به میزبانی کیش برگزار میشود.
حسن شریفزاده، گفت: در رده سنی جوانان علی گلستانی از آذربایجان شرقی، مبین مسلمپور از البرز و محمدمهدی مقدسی از لرستان حضور دارند.
او افزود: امیر علیزاده از آذربایجان شرقی و امیرحسین وطنپرست از کرمان در رده امید آقایان، مهدی ناطقی از اصفهان، آیدین علیاری و علی لبیب از آذربایجان شرقی، امیرحسین فهیم از قزوین و رامیار قوامی از کردستان در رده بزرگسالان آقایان، تمرینات آمادهسازی خود را در کیش دنبال می کنند.
لیلا قیصری، مربی و سرپرست بانوان نیز، گفت: زهرا زارع وحید و ناروین زینالی در رده سنی جوانان تیم ملی دوچرخه سواری هر دو از آذربایجان شرقی تمرینات خود را در کیش دنبال می کنند.
علیرضا حقی، مربی جوانان، بهنام ملکی، کمکمربی، حسن شریفزاده، سرپرست، لیلا قیصری، مربی و سرپرست بانوان، محمد جوبپایان، مربی بدنساز و احسان سلیمانیان، آنالیزور تیم ملی را تشکیل میدهند.