به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،لوح تقدیر به عنوان «تجربه موفق ترجمان دانش» به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اهدا شد.



دکتر نجمه ناظری دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات و دانش در بخش گزاره برگ به عنوان رتبه اول کشور معرفی شد.

دکتر وحید یزدی فیض‌آبادی عضو هیئت علمی و دانشیار سیاست‌گذاری سلامت رتبه سوم در بخش خلاصه اجرایی و شایسته تقدیر در بخش خلاصه سیاستی را کسب کرد.

در این جشنواره برترین ابزارهای ترجمان دانش، تولیدی از طرح‌ها و پایان‌نامه‌های انجام شده در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور انتخاب و تجلیل شدند.

این جشنواره به میزبانی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید صدوقی یزد و با حضور مسئولان وزارت بهداشت و مدعوین دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور دوم و سوم دی‌ماه برگزار شد.