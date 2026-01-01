بخشدار میان آب شوشتر گفت: باتوجه به تخریب بخشی از سیل‌بند‌های اراضی کشاورزی این بخش در پی وقوع سیلاب، ترمیم فوری سیل‌بند‌ها در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن کمالی بیان کرد: در پی وقوع سیلاب و تخریب بخشی از سیل‌بند‌های اراضی کشاورزی روستا‌های حاج عبدالحسین، حاج محمدحسین و شلیلی از توابع بخش میان‌آب، آب به برخی از زمین‌های کشاورزی این مناطق وارد شد.

وی افزود: به دنبال این حادثه و با هدف کاهش خسارات وارده به کشاورزان، با دستور آرش قنبری فرماندار شهرستان شوشتر و هماهنگی‌های انجام‌شده اقدامات فوری برای ترمیم و استحکام‌بخشی سیل‌بند‌ها در دستور کار قرار گرفت.

کمالی می‌گوید: یک دستگاه بیل مکانیکی به منطقه اعزام شد و عملیات بازگشایی مسیرها، ساماندهی وضعیت سیل‌بند‌ها و خروج آب از اراضی کشاورزی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

گفتنی است؛ این اقدامات با حضور میدانی مسئولان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، با هدف جلوگیری از گسترش خسارات و بازگشت شرایط به حالت عادی در حال انجام است.