برخورد یک دستگاه خودروی نیسان با خودروی پژو در محور شهرکرد به شلمزار دو کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان از امدادرسانی نیروهای عملیاتی هلالاحمر در پی وقوع یک حادثه تصادف رخبهرخ خودروی نیسان با خودروی پژو در محور شهرکرد به شلمزار خبر داد.
بیژن طاهری گفت:خبری مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی نیسان با یک دستگاه خودروی پژو در محور شهرکرد ـ شلمزاردریافت شد؛ بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه شهدای امدادگر طاقانک در به محل حادثه اعزام شد.
نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه، اقدامات لازم شامل ارزیابی و تثبیت صحنه حادثه، رهاسازی سرنشینان و انجام اقدامات پیشبیمارستانی را انجام دادند.
در این حادثه ۳ نفر حادثهدیده بودند که متأسفانه ۲ نفر در صحنه جان باختند و یک مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه، برای انتقال به مرکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شد. همچنین پیکرهای جانباختگان برای انجام مراحل قانونی به عوامل انتظامی تحویل داده شدند.