به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان بهزیستی کشور روز پنجشنبه در نشست کارشناسان ارشد دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در مشهد گفت: هم اکنون ۱۰۰ درصد ایستگاههای متروی مشهد برای معلولان دسترس پذیر شده اند، در حالی که این رقم در ایستگاه های مترو تهران ۳۳ درصد و در شیراز ۸۰ درصد است.

حسینی ادامه داد: سال گذشته در هفته معلولان ۱۰ دستگاه اجرایی در حوزه دسترس پذیری معلولان، برتر اعلام شدند که آستان قدس رضوی دستگاه برتر در حوزه دسترس‌پذیری معلولان شد.

وی گفت: دسترس پذیری بیش از ۳۲ هزار ساختمان کشور برای معلولان پارسال مورد بررسی قرار گرفت که ۵۶ درصد آنها حداقل دسترسی پذیری را داشتند و ۴۴ درصد آن ها دسترس پذیر نبودند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: تمام تلاش ما در حوزه سالمندی این است که از سمت سناریوی سالمندی مخاطره آمیز به سمت سالمندی سالم برویم.

حسینی افزود: سازمان بهزیستی ۱۷۰ ماموریت‌ دارد اما بیشتر این سازمان را به ماموریت های خاص آن می شناسند که به معلولان، کودکان بد سرپرست، افراد دارای اعتیاد و آسیب های اجتماعی، مطلقه ها ، و مبتلایان به اوتیسم خدمت ارائه می دهد.

وی تصریح کرد: اما همه مردم از خدمات سپهر بهزیستی همچون خدمات پیشگیری، ژنتیکی، آموزه های اجتماعی توانمندمحور، خط ۱۲۳، خط ۱۴۸۰ و نیز خدمات سالمندی بهره مند می شوند.

طرح سلام و گفتگوی سالمندی

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در سازمان بهزیستی به عنوان یکی از اعضای شورای سالمندان طرحی با عنوان «دست های مهربانی» آغاز شده است که در واقع پدربزرگ ها و مادربزرگ ها یا سالمندانی که نگهداری می شوند و یا فرزندی ندارند یا کودکانی که والدینی ندارند در مجاورت همدیگر قرار گیرند.

حسینی تاکید کرد: سالمندان در محلات ستون خیمه‌های انسجام اجتماعی و وفاق هستند. کاهش منزلت سالمندی این ستون ها را متزلزل کرده است.

سرعت بالای حرکت به سوی سالمندی در ایران

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان این که هم اینک در جامعه ایران فعلاً با مشکل سالمندی روبرو نیستیم افزود: بر اساس داده‌های امروزی ۱۳ تا ۱۴ درصد جمعیت کشور سالمند هستند که اگر جمعیت سالمند کشور به ۱۴ درصد برسد جامعه به سالمندی ورود پیدا کرده است.



به گفته وی، هم اینک رشد جمعیت سالمندی در کشور چهار وهفت دهم درصد است که چهار برابر رشد جمعیت ایران است و جمعیت سالمندی فشرده یک مسأله است..

رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: طبق پیش بینی ها با ادامه روند رو به رشد جمعیت سالمندی در کشور، این جمعیت در سال ۱۴۳۰ به ۳۱ درصد می رسد و وارد مرحله شدیدا سالخورده می شود .

وی گفت: بر این اساس ایران پر سرعت ترین حرکت به سمت سالمندی را در دنیا دارد، در حالیکه وضعیت سالمندی دنیا بیستو یک و نیم درصد در این بازه زمانی خواهد بود.



